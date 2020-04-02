Беларусь закупит у России 2 млн тонн нефти по 4 доллара за баррель

Беларусь планирует еще в апреле получить у России 2 млн тонн нефти по цене около 4 долларов за баррель. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас. «Сегодня, думаю, «Белнефтехим» закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель», — добавил он.

Румас подтвердил, что поставки российских нефтяных компаний будут осуществляться без премий. «Жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации — около 4 долларов за баррель», — пояснил премьер-министр Беларуси. (DW)