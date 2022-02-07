Белорусский контингент, отправленный для оказания помощи Сирии, будет в оперативном подчинении у российских военных. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

По данным агентства, их будут привлекать к выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях «вне зоны боевых действий».

Военные из РБ будут размещаться в местах дислокации российской авиационной группы, то есть на авиабазе Хмеймим.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны и МИД РФ провести переговоры и подписать с Беларусью соглашение о сотрудничестве в оказании гуманитарной помощи Сирии. Проект договора об оказании помощи Сирии предусматривает отправку в республику белорусского воинского контингента. Так, согласно документу, «белорусская сторона направляет свой воинский контингент численностью до 200 человек».