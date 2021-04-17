Беларусь постарается использовать возможности крепнущей интеграции — Муслим Ибрагимов

Беларусь заинтересована в двустороннем сотрудничестве, возможностях и ресурсах Азербайджана, сказал # гостевой профессор Зигенского Университета (Германия) Муслим Ибрагимов.

Между странами складываются довольно дружеские и тесные взаимоотношения. В рамках крепнущей интеграции Беларусь, как член Таможенного союза и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), использует свои экономические и политические возможности.

«ВВП Беларуси примерно наполовину формируется из экспортных доходов, причем, почти половина белорусского экспорта приходится на страны СНГ, в частности Россию и Украину — с точки зрения внешней торговли Беларусь находится в несколько стесненных границах. Конечно же, самой важной задачей для страны остается выход на новые рынки. В этом плане отношения с Азербайджаном открывают ей выход на рынок Турции. Крупнейший производитель сельхозтехники Минский тракторный завод также стремится на турецкий рынок. В то же время имеется проблема с точки зрения макроэкономики – страна реализует программу сбалансированного экономического роста, которая сопряжена с некоторыми проблемами», — говорит ученый.

В первую очередь, это экономический спад, связанный с проблемой технологической и отраслевой негибкости структуры белорусской экономики. Беларусь в этом плане рассматривает различные возможности привлечения иностранных инвестиций. Касаясь статей белорусского производства и экспорта, профессор выделил интересный момент – основными статьями экспорта и производства страны являются нефтепродукты и пищевые продукты. Преобладает производство продукции первичной переработки сырья – в структуре обрабатывающей промышленности и экспорта это продукты питания, нефтехимии.

В данном отношении имеются все возможности для совместного участия Беларуси и Азербайджана на внешних рынках, в производстве нефтепродуктов и нефтехимических продуктов. Упомянутый товарный ряд, заметил он, преобладает в структуре экспорта Азербайджана:

«Участие белорусских компаний в инвестировании и создании новых производственных мощностей на освобожденных территориях также свидетельствует о том, что происходит определенная их капитализация, а потому инвестиции будут также затрагивать и белорусскую экономику. Возвращаясь к макроэкономической ситуации, здесь следует все-таки учитывать тот факт, что на сегодняшний день в Беларуси есть проблема искусственного создания экономического роста на основе внутреннего спроса, но в то же самое время, к сожалению, прослеживается дефицит платежного баланса, и в этом отношении, конечно же, страна будет использовать все возможности для выхода на новые рынки».

Беларусь постарается использовать возможности и ресурсы Азербайджана. Между странами складываются довольно дружеские и тесные взаимоотношения, заверил Ибрагимов. Азербайджан представляет огромный интерес для Беларуси. В данном отношении Беларусь хотела бы использовать имеющиеся возможности – с одной стороны, это экономико-производственный потенциал, поскольку в Беларуси имеются довольно-таки интересные производства, в которых сохранился полный технологический цикл. К ним относится группа компаний, ориентированная на выпуск наукоемкой продукции, той же оптики, точной электроники. И это интересно Азербайджану, поскольку производство этой продукции обещает стране рост экспортного потенциала.

Профессор заметил, что в Беларуси, особенно в местном машиностроении остаются предприятия, сохранившие полный технологический цикл:

«Как уже говорилось, производство оптики и точной электроники может быть важной экспортной статьей для Азербайджана. Уже имеющиеся возможности – это производство сельхозтехники. Минский тракторный завод заложил такую основу, в Азербайджане создано сборочное производство. С точки зрения геоэкономики и геополитики, конечно же, Беларусь в данном отношении стремится использовать свои возможности, членство в ОДКБ в контексте геополитического маневрирования. С другой стороны, это членство в Евразийском экономическом союзе, что создает экономические и политические дивиденды для Азербайджана в будущих отношениях с ОДКБ и ЕАЭС».

Беларусь стремится на рынки не только Турции, но и Ирана. И это один из основных для страны вопросов, уверен собеседник:

«Минский тракторный завод достаточно долго проводит политику, заключающуюся в том, чтобы посредством Азербайджана выйти на турецкий рынок. В этом отношении, конечно же, Беларусь также показывает, что она может быть интересна и для Турции, поскольку между Азербайджаном и Турцией не так давно заключен договор о преференциальной торговле. В то же самое время недавно Иран высказался о возможности присоединения к ЕАЭС. В этом отношении Беларусь вынашивает далеко идущие планы. Как уже говорилось, участие белорусских компаний в строительстве и создании определенных подциклов промышленного производства на этих территориях послужит увеличению капитализации, увеличению доходов и выходу на новые рынки, которые важны для Беларуси для решения проблемы дефицита платежного баланса».