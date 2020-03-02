Беларусь не откажется полностью от поставок нефти из РФ

Беларусь продолжит искать новые источники импорта нефти, но не откажется полностью от поставок сырья из России. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Белоруси Сергей Румас на встрече с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

«Мы не собираемся на данном этапе полностью исключить поставки российской нефти, а просто обязаны диверсифицировать их до определенного уровня», — приводит слова белорусского премьера агентство БелТА.

«Не секрет, что Беларусь работает над диверсификацией поставок нефти, до этого мы всю нефть покупали у Российской Федерации», — сказал Румас. Между тем, заявил он, в условиях продолжения налогового маневра к 2024 году цена на нефть для Белоруси будет рыночной. «Конечно, без альтернативных поставок нефти сегодня нельзя говорить об энергетической безопасности Беларуси», — подчеркнул премьер республики.

Беларусь рассчитывает на продолжение сотрудничества с Азербайджаном по закупке нефти для белорусских НПЗ.

«Беларусь заинтересована в заключении долгосрочного контракта на поставку азербайджанской нефти. Данную нефть мы планируем перерабатывать на Мозырском НПЗ с использованием нефтепровода Одесса — Броды — Мозырь», — сказал Румас.

Премьер Белоруси надеется, что «такое сотрудничество будет интересно и компании SOCAR». Румас напомнил, что Беларусь в 2011 и 2016 годах покупала нефть у азербайджанской госкомпании. Премьер сказал, что Беларусь ищет надежных партнеров по поставкам нефти, с которыми можно заключить долгосрочные контракты. «Как показывает практика работы, SOCAR как раз может быть таким надежным партнером», — отметил Румас.

На прошлой неделе «Белнефтехим» сообщил о заключении с SOCAR сделки на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн. В концерне уточнили, что сырье начнут поставлять по нефтепроводу Одесса — Броды в марте. Первый танкер с нефтью госнефтекомпания Азербайджана отправит 5-6 марта из турецкого порта Джейхан.