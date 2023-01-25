На стадионе «Камп Ноу» в Барселоне завершился четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором местная «Барселона» принимала «Реал Сосьедад». Встреча завершилась победой команды из столицы Каталонии со счетом 1:0.

На 40-й минуте полузащитник гостевой команды Брайс Мендес получил прямую красную карточку. Счет в матче на 52-й минуте открыл нападающий «Барселоны» Усман Дембеле.

Таким образом, «Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании. В других четвертьфинальных матчах турнира мадридский «Реал» сыграет против «Атлетико», «Осасуна» примет «Севилью», а «Валенсия» проведет встречу с «Атлетиком» из Бильбао.

Отметим, что накануне «Барселона» завоевала Суперкубок Испании, обыграв в финальном матче «Реал» со счетом 3:1. Каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. (gazeta.ru)