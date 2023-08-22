«Барселона» обсудит продление контракта с Хави.

По информации Diario Sport, переговоры с Хави о новом контракте начнутся после закрытия летнего трансферного окна. «Барселона» хочет продлить контракт с тренером на улучшенных условиях.

Сообщается, что агент Хави уже провел несколько консультаций с руководством клуба. Переговоры о новом соглашении будет вести новый спортивный директор «Барселоны» Деку. Ожидается, что, несмотря на финансовые проблемы каталонского клуба, переговоры пройдут легко.

Хави возглавил «Барселону» в 2021 году. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Испании и Ла Лигу в сезоне-2022/23. (sports.ru)