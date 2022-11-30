Компания Baku City Circuit (ВСС) выступила с заявлением по поводу строительства велосипедной дорожки на участке дороги, соединяющей центральные улицы города с Приморским национальным парком, и огибающей «Сад Sahil».

Как сообщили # в пресс-службе ВСС, основная конструкция защитного ограждения установлена на этих улицах с 2016 года.

Пока Гран-при Азербайджана Формулы-1 не проводится, эта основная конструкция остается под асфальтовым покрытием и накрывается специальным защитным покрытием, чтобы не мешать движению пешеходов.

Перед строительством велосипедной дорожки ВСС проинформировал Бакинское транспортное агентство о важности изменения местоположения этих ядер или размещения велосипедной дорожки за пределами ядер, чтобы не мешать движению пешеходов или велосипедов. По согласованию с Бакинским транспортным агентством будут приняты соответствующие меры для решения проблемы.