Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон усилит свое военное присутствие в Европе для защиты стран Прибалтики. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной ситуации вокруг Украины, передает телеканал CNN.

«Я санкционировал направление дополнительных [военных] сил и средств США, уже размещенных в Европе, для укрепления наших балтийских союзников — Эстонии, Латвии и Литвы», — сказал глава Белого дома.

Он отметил, что у США нет намерений воевать с Россией, и назвал эти шаги оборонительными.

По его словам, речь президента России Владимира Путина свидетельствовала об отсутствии интереса вести диалог о европейской безопасности. Он отметил, что США и их союзники все еще открыты для дипломатии, чтобы не допустить худшего сценария развития конфликта. (ТАСС)