Президент США Джо Байден подтвердил, что атак «Талибана» на американских военных удалось избежать благодаря договоренностям с ними его предшественника Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью для ABC News.

«Я слышу, люди говорят: что ж, у вас было 2,5 тысячи (военных) там, и ничего не происходило. Факт в том, что причиной стали переговоры прошлого президента годом ранее, о том, что войска будут выведены к 1 мая и во время их отвода не будет атак. Это было сделано. Поэтому ничего и не происходило», — отметил Байден. (Газета.Ру)