Президент США Джо Байден заявил, что результаты промежуточных выборов в сенат конгресса укрепили его позицию перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он сообщил журналистам в Камбодже где он находится для участия во встрече США — АСЕАН на высшем уровне и Восточноазиатском саммите, передает ТАСС.

Как отметил президент США, у него и до выборов имелось взаимопонимание с председателем КНР.

«Я знаю, что прихожу на переговоры с более сильной позицией, но мне это не нужно. Я знаю Си Цзиньпина, я провел с ним больше времени, чем со многими другими мировыми лидерами, он знает меня. Между нами очень мало недопонимания», — сказал Байден.

По его словам, двум лидерам необходимо выяснить, где проходят красные линии в отношениях между США и Китаем и что является наиболее важным для национальных лидеров двух стран в предстоящие два года.

Для Си Цзиньпина обстоятельства внутри Китая изменились, считает американский лидер. «Я просто констатирую очевидное», — пояснил он.

Он также добавил, что у него и Си всегда были прямолинейные дискуссии.

«Никогда не бывает какой-либо неверной оценки того, в чем заключается позиция каждого из нас. И я думаю, что это критически важно в наших отношениях», — добавил Байден.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина состоится 14 ноября на полях саммита большой двадцатки (G20) в Индонезии.

8 ноября в США проходили промежуточные выборы, на которых избирались все 435 членов палаты представителей конгресса США и треть его сената.

Как сообщал CNN, 50 мест в сенате демократам удалось получить после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада. Однако судьба еще одного места в верхнюю палату конгресса пока неизвестна — второй тур в штате Джорджия пройдет в декабре. Тем не менее 50 мест в конгрессе дают преимущество демократам, так как сенат возглавляет их однопартиец, вице-президент США Камала Харрис.