Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден, завершающие визит во Францию, в воскресенье посещают американское кладбище Aisne-Marne в Белью, примерно в 85 км (50 миль) к востоку от Парижа, чтобы почтить память американских солдат, погибших в годы Первой мировой войны.

В 2018 году Дональд Трамп, занимавший в то время пост президента, отказался посетить это кладбище.

Байден завершает пятидневную поездку во Францию по случаю 80-й годовщины «Дня Д». В ходе поездки он встретился с ветеранами Второй мировой войны в Нормандии, а также провел встречи с лидерами ряда стран.

Беседуя с журналистами на прошлой неделе, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что, будучи президентом страны, Байден является верховным главнокомандующим.

Байден и президент Франции Эммануэль Макрон вновь осудили войну, развязанную Россией против Украины, и отвергли попытку аннексии Россией суверенной украинской территории в нарушение международного права, в том числе Устава ООН.

«Безответственная ядерная риторика России и пренебрежение режимами контроля над вооружениями неприемлемы», – отмечается в заявлении Белого дома, опубликованном по итогам встречи.

Байден и Макрон обязались поддержать усилия ЕС и «Большой семерки» по использованию прибыли от замороженных российских активов в интересах Украины.

Президенты выразили серьезную озабоченность поставками Москве оружия, в особенности – из Ирана и КНДР, а также материалов и компонентов двойного назначения из Китая и других стран, которые Россия использует для восстановления своей военной и оборонно-промышленной базы. Байден и Макрон выразили решимость принять меры по пресечению подобных действий.

США и Франция подчеркнули свою приверженность делу смягчения трагических гуманитарных и правозащитных последствий войны в Украине, а также ее влияния на глобальную продовольственную безопасность, энергетику, ядерную безопасность и окружающую среду. (Голос Америки)