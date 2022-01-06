В первую годовщину атаки на Капитолий президент США Джо Байден заявит американцам, что его предшественник – Дональд Трамп – несет «особую ответственность» за это нападение.

Байден и вице-президент Камала Харрис выступят в Капитолии. Об этом сообщил Белый дом.

После того, как Байден вступил в президентскую должность, он и его помощники напрямую не говорили о Трампе, несмотря на то, что бывший президент продолжает распространять недостоверную информацию о своем проигрыше на выборах, а члены Демократической партии, историки и активисты-правозащитники выражают все большее беспокойство о будущем американской демократии.

Согласно пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки, Байден «подчеркнет значение произошедшего в Капитолии и особую ответственность, которую президент Трамп несет за хаос и побоище, которые мы видели, и опровергнет ложь, которую распространяет бывший президент в попытке ввести в заблуждение американский народ и своих сторонников, а также отвлечь внимание от своей роли в произошедшем».

По словам Псаки, Байден ясно видит «угрозу, которую бывший президент представляет для нашей демократии» и «как бывший президент постоянно работает, чтобы подорвать базовые американские ценности и верховенство закона».

Она добавила, что президент Байден считает эту атаку «трагической кульминацией тех четырех лет, которая наша страна провела при президенте Трампе». (Голос Америки)