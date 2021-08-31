Президент США Джо Байден обратится к нации после завершения вывода американских войск из Афганистана и окончания войны, продолжавшейся два десятилетия.

В понедельник Байден сообщил, что он намерен более подробно рассказать о своем решении не продлевать военное присутствие в Кабуле дольше установленного срока, 31 августа.

В течение нескольких недель Байден и члены его администрации обсуждали возможность остаться в стране дольше, взвешивая плюсы и минусы такого решения для масштабной операции по эвакуации граждан США и афганских мирных жителей.

«Объединенный комитет начальников штабов и все наши командиры на местах единодушно рекомендовали завершить миссию в запланированный срок, – сказал Байден. – По их мнению, завершение нашей военной миссии являлось лучшим способом защитить жизни наших солдат и обеспечить перспективы вывоза гражданского населения для тех, кто хочет покинуть Афганистан в ближайшие недели и месяцы».

«Талибан обязался обеспечить беспрепятственное передвижение, и мир будет следить, чтобы он выполнил это обязательство», – добавил он.