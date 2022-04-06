Президент США Джо Байден заявил, что конфликт в Украине, по его мнению, может продолжаться долгое время. Выступление главы государства транслировал Белый дом, сообщает ТАСС.

«Эта борьба еще далека от завершения. Суть в том, что эта война может продолжаться еще долгое время, но Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать Украину, украинский народ и борьбу за свободу», — сказал он.

Также глава государства заявил, что год американских санкций приведет к тому, что Россия лишится результатов прогресса, достигнутого страной за последние 15 лет.