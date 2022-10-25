Президент США Джо Байден во вторник получит уже третью «бустерную» дозу вакцины от коронавируса COVID-19.

Как передает # со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщил Белый дом.

«Президент получит обновленную вакцину от COVID-19 и призовет всех… внести вклад, чтобы защитить себя, своих близких и свои сообщества», — говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что обновленная вакцина ориентирована на подварианты BA.4 и BA.5 штамма коронавируса «омикрон», которые являются наиболее распространенными в США на данный момент. Уже более 20 млн американцев получили обновленную вакцину.

Байден прошел вторую ревакцинацию от COVID-19 в конце марта этого года. После этого он переболел коронавирусом дважды.