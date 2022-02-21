Президент США Джозеф Байден проводит встречу с членами своей команды по национальной безопасности.

Как передает NBC, об этом заявил представитель Белого дома.

«Президент Байден сегодня встречается со своей командой по национальной безопасности и регулярно получает информацию о последних событиях, связанных с Россией и Украиной», — говорится в сообщении телеканала.

По его данным, во встрече участвуют среди прочего госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли.