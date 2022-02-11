Президент США Джо Байден в четверг провел совещание со своими помощниками по национальной безопасности по теме ситуации на границе России и Украины.

Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно этим данным, представители американской администрации опасаются, что нынешний кризис вокруг Украины может двигаться к «критической точке».

Ранее в пятницу Белый дом сообщил, что Байден проведет телефонный разговор по ситуации в Украине с лидерами Канады, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.