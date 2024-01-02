Президент США Джо Байден провел более трети 2023 года в местах отдыха. Об этом сообщила газета New York Post.

По ее данным, лидер Соединенных Штатов отдыхал 138 дней (37% от всего года). Самым любимым местом отдыха президента стала его резиденция в штате Делавэр. Как отмечает издание, Байден также проводил время в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), на острове Санта-Крус (Американские Виргинские острова) в Карибском море, на озере Тахо (штат Невада).

Как указывает New York Post, бывший президент США Дональд Трамп ежегодно проводил вне Белого дома в среднем только 26% времени.