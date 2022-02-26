Президент США Джо Байден поручил госдепартаменту страны немедленно выделить Украине помощь в размере 600 миллионов долларов.

В частности, 350 млн планируется выделить на помощь в оборонной сфере. Это, в том числе, услуги военного министерства, в которые входят обучение и тренировки.

Согласно меморандуму, подписанному главой Белого дома, госсекретарь должен определить, соответствует ли интересам Вашингтона предоставление безвозмездной помощи Киеву в размере 250 млн долларов.

Ранее Байден приказалразвернуть дополнительные силы США в Европе для поддержки союзников по НАТО.

Напомним, с 24 февраля ВС РФ проводят спецоперацию на Украине с целью демилитаризации этой страны (aif. ru)