Байден побеждает на праймериз в Висконсине

Бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) среди кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Висконсин по итогам подсчета 50% голосов, сообщает издание New York Times.
По его данным, Байден набирает в штате 63,4%. Сенатор Берни Сандерс, вышедший из гонки, получает 31,0% голосов.
Ранее Сандерс объявил о приостановке кампании, но обещал, что его имя останется в бюллетенях на предварительных выборах в оставшихся штатах и что он продолжит привлекать кандидатов всеобщего партийного съезда на свою сторону. Все остальные участники праймериз Демократической партии ранее вышли из борьбы и поддержали Байдена, который теперь не имеет препятствий для утверждения единым кандидатом и будет выступать против действующего президента США Дональда Трампа.
В понедельник Сандерс поддержал Байдена как кандидата в президенты США от Демократической партии.(РИА Новости)