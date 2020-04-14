Байден побеждает на праймериз в Висконсине

Ранее Сандерс объявил о приостановке кампании, но обещал, что его имя останется в бюллетенях на предварительных выборах в оставшихся штатах и что он продолжит привлекать кандидатов всеобщего партийного съезда на свою сторону. Все остальные участники праймериз Демократической партии ранее вышли из борьбы и поддержали Байдена, который теперь не имеет препятствий для утверждения единым кандидатом и будет выступать против действующего президента США Дональда Трампа.