Байден победил на первичных выборах в штате Вашингтон

На праймериз в штате Вашингтон отбирали делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии. По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 89 делегатов.

Обработка бюллетеней в штате еще не завершена. По оценкам издания, Байден получает около 38% голосов избирателей, а сенатор от Вермонта Берни Сандерс — примерно 36%.

10 марта также состоялись первичные выборы в штатах Айдахо, Мичиган, Миссури и Миссисипи, а также собрания партийных активистов в Северной Дакоте. Байден победил в Айдахо, Мичигане, Миссури и Миссисипи, Сандерс — в Северной Дакоте.

Согласно последним подсчетам газеты, Байден заручился поддержкой уже 894 делегатов национального съезда, Сандерс — 743. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.(ТАСС)