Американский лидер Джо Байден во время своего выступления во Флориде оговорился, перепутав Украину с Ираком, детали инцидента приводит РИА Новости.

«Инфляция — это сейчас мировая проблема из-за войны в Ираке и последствий для нефти из-за действий России», – сказал Байден.

Позже глава американского государства пояснил, что на самом деле имел в виду ситуацию вокруг Украины, а Ирак упомянул, поскольку думал о республике, «где умер его сын». При этом сын Байдена Бо проходил службу в Ираке в 2008-2009 годах, а скончался он в 2015 году из-за рака мозга.