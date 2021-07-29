Президент США Джо Байден перепутал Барака Обаму с Дональдом Трампом, его выступление в штате Пенсильвания транслировал телеканал C-SPAN, пишут «Аргументы и факты».

Он рассказал, что в 2009 году президент Трамп поручил ему заняться выводом из кризиса автомобильной промышленности. Затем глава США исправился, заявив, что «это был президент Обама».

Сам Байден в годы президентства Барака Обамы, с 2009-го по 2017-й, находился на посту вице-президента.

Отметим, что последний американский лидер славится своими оговорками. Так Байден перепутал Ливию и Сирию, говоря о сотрудничестве с Россией. В апреле этого года он также неправильно произнес фамилию президента РФ Владимира Путина. А во время обращения к конгрессу глава США несколько раз перепутал «эскалацию» и «вакцинацию».