Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом говорится в сообщении Управления по связям при Администрации президента Турции, опубликованном в социальной сети турецкой платформы NSosyal.

Согласно сообщению, беседа состоялась по инициативе американской стороны. В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и США, а также ситуация в секторе Газа.

Президент Эрдоган заявил, что его визит в Вашингтон еще больше укрепил турецко-американские отношения, в также подчеркнул важность шагов, направленных на развитие сотрудничества во всех сферах, и главным обозом в области оборонной промышленности.

Турецкий лидер отметил, что Анкара прилагает интенсивные усилия для обеспечения мира во всем регионе, и прежде всего в секторе Газа, а также приветствует инициативы, направленные на достижение этой цели.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция активизировала дипломатические контакты в целях достижения мира и продолжит вносить свой вклад в глобальное видение мира, указав при этом, что прекращение израильских атак имеет решающее значение для успеха инициатив по установлению мира в регионе. (Агентство Анадолу)