Президент США Джо Байден в ходе интервью телеканалу NBC оговорился и упомянул Украину, отвечая на вопрос про Афганистан.

Как передает ТАСС, в четверг телеканал опубликовал отрывок из интервью с главой Белого дома, в котором ведущий спросил Байдена о том, насколько власти США были готовы к выводу своих войск из Афганистана. Отвечая на вопрос, тот сказал, что «не существует подходящего времени для вывода [войск]», однако если бы американские военные не покинули республику, то США «пришлось бы значительно увеличить число войск», и они бы «ввязались в войну на истощение». А затем он добавил: «Мы никогда не собирались объединять Украину, то есть Ирак…Афганистан».

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы радикальное движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.