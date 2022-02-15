Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден пока не планирует посещать Украину, несмотря на приглашение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

«В настоящее время у меня нет никаких планов поездок, о которых я могла бы объявить или которые я могла бы в предварительном порядке анонсировать», — сказала она.

Ранее Зеленский во время телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом предложил ему посетить Украину.

Отмечается, что положительного ответа от Байдена не последовало. Собеседник телеканала отметил, что визит американского президента в Киев на фоне текущего кризиса крайне маловероятен.