Рекомендации об эвакуации из-за угрозы оползней и затоплений, вызванных сильными дождями, сохраняются в отношении 1,22 млн жителей японских префектур Нагасаки, Сага и Хиросима на юго-западе страны. Об этом, как передает ТАСС, в субботу сообщил телеканал NHK.

В этих регионах объявлен наивысший — пятый — уровень опасности. За последние трое суток в отдельных районах выпало до 800 мм осадков, что в три раза превышает среднюю норму для августа.

На данный момент известно об одном погибшем в результате схода оползня в префектуре Нагасаки, еще двое числятся пропавшими без вести. К месту бедствия для осуществления поисков и помощи в ликвидации последствий ливней отправлены порядка 160 бойцов Сил самообороны Японии.

По данным метеорологического управления страны, сильные дожди могут продолжать идти на юго-западе Японии еще несколько дней.