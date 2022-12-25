В Украине возрождают разгромленный в Мариуполе националистический полк «Азов», сообщает «Военное обозрение».

По его информации, в настоящее время уже сформированы два батальона, комплектуют третий. В состав формирования также вступили и те, кто находился на осажденном союзными войсками заводе «Азовсталь» в Мариуполе, пишет издание.

Кроме того, вступать в ряды подразделения активно агитируют на центральных каналах Украины, сообщает источник.

В настоящее время в состав Вооруженных сил Украины входят подразделения под названием «Азов», однако они сформированы из добровольцев и относятся к территориальной обороне.