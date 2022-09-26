Руфату (имя изменено) 45 лет. Долгие годы он работал в системе торговли, а говоря конкретнее был продавцом-консультантом в бакинских бутиках. Было время, когда эта работа приносила ощутимые барыши, благодаря чему Руфат, вместе с женой, которая также работала в сфере торговли, накопили на покупку квартиры в одной из бакинских новостроек, купили иномарку, часто ездили на отдых в Турцию.

Но, последние несколько лет от прежних доходов остались только воспоминания. Руфат понимал, что своего «потолка» в Баку он достиг и более 1500 манатов в месяц он зарабатывать не может. Да и годы говорили о себе и потому, он принял предложение своего старого друга, который много лет назад перебрался из Баку в Санкт-Петербург и открыл там свое дело. Друг давно звал Руфата к себе в помощники. Это уже был совсем иной статус и, как предполагалось, совсем иные доходы.

В итоге, Руфат принял решение не просто перебраться в РФ, но и стать гражданином этой страны. Процедура эта была долгой, но в конечном итоге, Руфат обрел паспорт гражданина РФ. К его сожалению, по причине пандемии, ожидаемого уровня доходов он не получал, хотя и верил в то, что вскоре все изменится. А потом наступило 24 февраля, Россия начала широкомасштабную войну против Украины.

Против РФ были введены жесткие санкции со стороны стран Запада. «Ал-вер умер», грустно признавался тогда Руфат своим бакинским друзьям. Проще говоря, он все больше и больше стал подумывать о возвращении в Баку. Держался до последнего, в глубине души надеясь, что торговля шатко-валко, но оживет. Но, тут президент России Владимир Путин подписал Указ о частичной военной мобилизации.

О том, что она только на словах является частичной, открыто говорят многие российские и международные политологи, социологи, журналисты, политики. А еще есть куча видеокадров, свидетельствующих о том, сколь стремительно россияне покидают свою страну, что называется, куда глаза глядят. География бегства — от Монголии и Казахстана до Турции и Азербайджана.

Ясное дело, что и Руфат понял, что мобилизовать могут и его тоже. Но он сохранял относительное спокойствие. Нет, не потому, что у него заранее уже был куплен билет в Баку на начало ноября. А потому, что, как оказалось, он и не думал расставаться с паспортом гражданина Азербайджана. «Я, прилетая в Баку, всегда азербайджанский паспорт показываю. А российский паспорт мне нужен только внутри самой РФ», — пояснил мне Руфат.

Его опыт заставил задуматься о том, сколько еще азербайджанцев поступило аналогичным образом? Тут уместно напомнить, что согласно официальным данным МВД Российской Федерации, по состоянию на июнь прошлого года, на ее территории проживает порядка 500 000 граждан Азербайджана. Именно граждан нашей страны, подчеркиваю особо.

Ведь, законодательные нормы Азербайджана не приемлют существования двойного гражданства. В связи с этим гражданин обязан отказаться от гражданства Азербайджана в случае, если он претендует на получение гражданства другого государства. Процесс отказа достаточно трудоемкий, так как решение принимает непосредственно президент Азербайджана.

Помня обо всем этом, но учитывая также и конкретный пример Руфата, который является фактическим носителем азербайджанского и российского паспортов, я обратился за комментариями к председателю Общественного Совета при Государственной Миграционной Службе Азербайджана Азеру Аллахверанову. И он сообщил, что до определенного времени действительно имела место ситуация, при которой можно было получить российское гражданство, не отказываясь от азербайджанского.

«Прекрасно помню, что в 2006 году в РФ был подписан указ, согласно которому иностранцы лишились возможности заниматься розничной торговлей. Тогда, как я помню, многие граждане Азербайджана стали активно обращаться за получением российского гражданства. В итоге, тогда порядка 100 000 человек имело одновременно и азербайджанское и российское гражданства», — указал эксперт.

Но, уточнил он, в 2014 году президент РФ Владимир Путин подписал Указ, согласно которому получение российского гражданства возможно только при условии отказа от гражданства Азербайджана или любой иной страны. В том же, 2014 году, президент Азербайджана Ильхам Алиев также подписал указ, согласно которому гражданство нашей страны могут получить только те, кто не являются гражданами России или иного государства.

«С тех пор, по данным азербайджанской стороны, ежегодно порядка 3000 человек отказывались от азербайджанского гражданства, получая гражданство РФ и иных стран. Но в последние годы число таковых увеличилось. Так, по данным МВД РФ, в 2021 году свыше 30 000 граждан АР обратились за получением российского гражданства», — уточнил А.Аллахверанов.

И из его комментария мы можем сделать вывод, что Руфат носит два паспорта, российский и азербайджанский, незаконно. При этом, сложно подсчитать, какое количество людей поступают аналогичным образом, по сути нарушая законы и Азербайджана, и России.

В любом случае, перед азербайджанцами, что сейчас имеют паспорт гражданина РФ и находятся в этой стране, маячит реальная перспектива быть отправленными на войну в Украину. А у носителей паспорта гражданина РФ азербайджанской национальности, что уже находились в Азербайджане на момент указа В.Путина о частичной мобилизации в России, есть шанс куда-то перебраться, используя «случайно обнаруженный» азербайджанский паспорт. Ну или попросту «потеряться» в Азербайджане, игнорируя повестки от российских военкоматов.