Один из самых популярных блогеров, азербайджанский миллионер и любитель люксовых автомобилей красного цвета Гусейн Гасанов оказался в центре скандала, сообщает #.

Несколько дней назад блогер прилетел в Казахастан. Подобные визиты – частая практика в жизни Гасанова. Приезжая в ту или иную страну, он старается сделать много добрых дел, себя показать, и, как говорится, на других посмотреть. Казахстан не стал исключением. Гусейн отправился в гости к девушке с ограниченными возможностями, накупил множество подарков многодетной матери, познакомился с бытом и жизнью других обычных семей.

Одна из главных фишек приезда блогера в тот или иной город – встреча с подписчиками. Это всегда массовые столпотворения в духе яблоку негде упасть. Прилетев в Алматы, Гусейн Гасанов анонсировал в своем аккаунте в соцсети долгожданную встречу.

В указанный час локация неподалеку Казахстанско-Британского технического университета заполнилась молодыми людьми, жаждущими встречи с азербайджанским кумиром. Людей собралось очень много, что сразу же привлекло внимание правоохранительных органов.

Полиция оцепила здание университета, призывая всех разойтись и информируя толпу о том, что Гусейн Гасанов не приедет на встречу.

Все это время блогер и его команда действительно находились рядом, но не имели возможности приблизиться к зданию университета. Гусейн сидел в автомобиле и посредством публикаций инстаграм историй попросил людей расходиться, сообщив, что мол, его сердце разбито.

Чуть позже выяснилось, что сотрудники правопорядка задержали азербайджанского блогера и его окружение. В отделении Гусейну пришлось писать объяснительную и выплатить штраф за нарушение режима карантина и призыв к массовому скоплению людей.

Еще одну объяснительную блогер адресовал своим фоловерам, которые до последней минуты надеялись на встречу с ним:

«Друзья, в назначенные 18.00 мы были на месте, но не могли подъехать из-за оцепления. Но я вас слышал, видел, как вас было много. Я знаю, что многие прилетели из других городов. Казахстан, вы крутые! Я хочу извиниться перед вами! Обещаю, что в следующий раз мы обязательно встретимся! Нас оштрафовали, все по закону, к сотрудникам полиции нет никаких вопросов», — расставил блогер все точки над i.

Отметим, что поддержать Гасанова приехали популярные исполнители Elman и Андро.

Для Гасанова и его поклонников история в Алматы не новая. Опасаясь беспорядков, полиции уже приходилось отменять фанатские встречи блогера.

Незабываемой стала его встреча с фанатами и в Баку, в результате которой пришлось закрыть ТЦ 28 Mall, а самого Гусейна едва усадили в автомобиль, чтобы спасти от толпы фанатов.