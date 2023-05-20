Сегодня в Источно-Сараево (Босния и Герцеговина) начался Открытый Кубок Европы по дзюдо.

Как сообщает azerisport.com, в первый день соревнований на татами выходят шесть азербайджанских спортсменов.

Ровшан Алиев (60 кг) победил Давида Гауча (Швейцария), но в четвертьфинале уступил Мартону Андраши (Венгрия). В утешительном блоке он обыграл Ошера Сойонова (Израиль), Барта Вейлинга (Нидерланды), но в схватке за бронзу уступил Давиду Наджи (Венгрия), став пятым.

Камран Сулейманов (66 кг) проиграл Лионелю Швандеру (Швейцария), но получил возможность перейти в утешительные схватки, где прошел Петара Радовича (Черногория), Арона Габора (Венгрия), Омера Мана (Израиль) и Андраша Виду (Венгрия), завоевав бронзу.

Тофик Алиев (66 кг) уступил Андрашу Виду (Венгрия), но также отправился в утешительные встречи. На этой стадии он смог одолеть Павла Крсмановича (Сербия) и Микеле Ширальди (Италия), но далее проиграл Абдулле Озджану (Турция), став седьмым.

Руслан Пашаев (66 кг) выиграл у Абдуллы Озкана (Турция), Йохана Войта (Германия) и Андраша Виды (Венгрия), выйдя в финал. В решающей схватке он победил Лионеля Швандера (Швейцария), став чемпионом.

Тельман Велиев (73 кг) одолел Джона Вейзенеггера (Швейцария), Йонатана Эльбаза (Израиль), Бенца Бороша (Венгрия) и Эмиля Нотебаэрта (Франция), выйдя в финал. В решающей схватке он встретился со своим товарищем по команде Ибрагимом Алиевым, который ранее нанес поражения Урошу Мачару (Босния), Томасу Витзигу (Швейцария), Даниэлю Шегеди (Венгрия) и Хуснетдину Керимову (Чехия).

Победа в финале осталась за Алиевым, а Велиев взял серебро.