Азербайджанский архитектор удостоен диплома международного конкурса

В Санкт-Петербурге были подведены итоги Третьего международного архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини». Победителям были вручены позолоченные статуэтки первого архитектора Петербурга Доменико Трезини (1670—1734).

Церемония награждения прошла в Официальной гостинице Государственного Эрмитажа.

В конкурсе приняли участие 744 проекта из 59 стран и административных регионов. Международное жюри оценило 60 проектов, чтобы выбрать победителей.

Азербайджанский архитектор Ильгар Алиев был удостоен диплома конкурса в номинации «Инновационные подходы к архитектуре XXI века». Диплома также удостоен конструктор проекта Сахрад Шахбандаев.

Проектируемое здание «Многоэтажный огород» создано в форме пчелиного улья и предназначено для выращивания овощных культур.

«Форма пчелиного улья — это не просто дизайн, а нетрадиционная архитектурная форма как символ жизни. Пчела играет важную роль в опылении растений, и сама форма создана Всевышним как особая и прочная конструкция», — отметил Ильгар Алиев.

Здание имеет шестиугольную форму, а его нижняя часть — перевёрнутую треугольную форму, чтобы использовать как дренаж, куда будет поступать неиспользованная вода. Затем она поступает в ёмкость, откуда будет повторно использоваться для полива овощей. Фактически, это безотходное использование воды. Потолок помещений также имеет треугольную форму для большого отражения света и экономии электроэнергии. На каждом этаже — определённый климат того региона, откуда будет привезено растение. На первом этаже здания будет ресторан, где можно попробовать блюда из овощей из этого же огорода. В зимний период вода для полива греется солнечными коллекторами и поступает на грядки в теплом виде. Здесь будут выращивать овощи со всего мира, и здание будет использоваться как экспериментальная лаборатория и музей овощей. Оно будет располагаться в центре города как образец нетрадиционной архитектуры. При проектировании учтена сейсмостойкость. Площадь здания — 800 кв. м, ширина — 18 м, длина — 60 м, высота — 50 м, объем — 54 000 куб. м, площадь каждого этажа — 580 кв. м.

Отметим, что в жюри конкурса входили архитекторы Даниэль Либескинд, Марио Ботта, Массимилиано Фуксас, Эдуарду Соуту де Моура (лауреат Притцкеровской премии 2011 года), Тойо Ито (лауреат Притцкеровской премии 2013 года), Рикардо Бофилл, главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони и еще более 200 экспертов из 31 страны.