Юношеская и молодежная сборная Азербайджана по настольному теннису примет участие в соревнованиях Pro Tour в Турции.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации тенниса Азербайджана, на турнире, который пройдет в Анталье, выступят 10 спортсменов.

С 19 по 22 марта пройдут соревнования среди девушек. Под руководством главного тренера Фархада Исмаилова выступят Ляман Абдулхамидова, Земфира Микаилова, Арзу Асланова, Марзия Нурметова, Айлин Аскерова и Ягмур Мамедли.

Юноши примут участие в соревнованиях в Анталье 22 марта. Под руководством Рамиля Джафарова и Эльнура Идаятзаде выступят Рустам Гаджилы, Гусейн Эйлазов, Онур Гулузаде и Адиль Ахмедзаде.

Отметим, что некоторые матчи обслужат судьи международной категории Кенуль Микаилова и Заур Микаилов.