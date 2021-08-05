Противопожарные силы МЧС Азербайджана взяли под охрану тепловые электростанции Кемеркой и Еникой в Турции.

Об этом АПА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечено, что пожар, возникший в лесистой местности в районе Милас провинции Мугла в Турции, стал причиной пожара на тепловой электростанции (ТЭС) Кемеркой. Находящимся в Турции пожарным Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана совместно с местными силами удалось сегодня утром потушить пожар на ТЭС. Тем самым было предотвращено распространение огня на расположенную неподалеку тепловую электростанцию Еникой.

Учитывая стратегическую роль, которую обе тепловые электростанции играют в обеспечении региона электроэнергией, станции Кемеркой и Еникой были взяты под пожарную охрану силами МЧС Азербайджана. В связи с этим возглавляющий силы МЧС в Турции заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев встретился с местными ответственными должностными лицами с целью организации надежной пожарной охраны станций, был проведен обмен мнениями в указанном направлении, обсуждены предстоящие шаги.