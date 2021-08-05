Активная фаза противоминных учений началась в акватории Черного моря с участием представителей военно-морских сил (ВМС) Азербайджана, Болгарии, Грузии, Румынии, США и Украины. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ВМС Украины.

«В акватории Черного моря, при участии ВМС Украины, Грузии Болгарии, Азербайджана, США и Морских сил Румынии началась активная фаза многонациональных противоминных учений «Дайв — 2021», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие отрабатывают парные водолазные спуски на глубину более 30 м, элементы оказания медицинской помощи с задействованием барокамеры. В последующем будут отрабатываться операции по подводному разминированию, подводным подрывным и техническим работам, противоминным действиям и другим.

Церемония открытия противоминных учений «Дайв — 2021» состоялась в румынском городе Констанца 2 августа. Сообщалось, что маневры продлятся в течение недели. Украину на этих учениях представляет сводное водолазное подразделение и поисково-спасательное судно ВМС страны «Александр Охрименко». (ТАСС)