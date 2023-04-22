Определились финалисты в упражнениях с обручем и мячом, на проходящем в Баку Кубке мира по художественной гимнастике.

Как сообщает #, азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова вышла в финал в упражнении с мячом.

Также в финале выступит и групповая команда в составе Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумметовой, Дарьи Сорокиной, Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой и Елизаветы Лузан.

Наши гимнастки в упражнении с пятью обручами получили 33.500 баллов и стали третьими.

Отметим, что финальные выступления гимнасток состоятся 23 апреля.