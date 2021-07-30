В Токио продолжается Летняя Олимпиада-2020, в которой принимают участие и азербайджанские спортсмены.

Как передает azerisport.com, сегодня в борьбу вступили дзюдоисты Ушанги Кокаури (+100 кг) и Ирина Киндзерская (+78 кг).

Киндзерская начала выступление со второго круга, выиграв иппоном у Ларисы Черич (Босния и Герцеговина) и вышла в четвертьфинал. Здесь она встретилась с Мин-Джин Хан (Южная Корея), которую также обыграла досрочно. В полуфинале Ирина проиграла Акире Соне (Япония) удержанием и отправилась бороться за бронзу с китаянкой Шиан Ксю (Китай). Киндзерская выиграла иппоном и принесла первую медаль Азербайджану на Играх.

Киндзерская принимала участие на своих вторых Играх, но для нее они первые под флагом Азербайджана. В Лондоне-2012 она, выступая за Украину, стала пятой.

Кокаури в первой схватке выиграл у Матьяжа Сарначки (Польша). В 1/8 финала он встретился с Рафаэлем Сильвой (Бразилия), проиграв ему иппоном.

Для Кокаури это была вторая Олимпиада. В Рио-2016 он дошел до 1/8 финала.

Отметим, что в активе наших дзюдоистов после шести дней на Олимпиаде не было медалей.