Азербайджан сегодня не тот, которым был раньше. Опережая критические замечания, что, мол, затянулась старая песня, что «раньше было лучше, а ныне все не так», скажу: это действительно так. И аргументы более, чем весомы.

В настоящее время некоторые азербайджанцы, позабыв о своей генетическом коде, «интегрировались» в цивилизованный мир. Мы всегда гордились тем, что наш менталитет – это неприступная крепость. Однако, как показывает история, на каждого Наполеона есть свое Ватерлоо. И этим «Ватерлоо» для азербайджанской аудитории стали наши масс-медиа. Об этом чуть ниже.

ПРОСТИ, ЛЮБИМАЯ

Буквально на днях на одном из отечественных каналов многомиллионная аудитория лицезрела нелицеприятное действо. В студии на глазах зрителей и телезрителей некий субъект мужского пола на коленях униженно просил прощения у своей жены. Это шоу? Высокий рейтинг для примитивной передачи? Неужели мы достигли того пика, когда морально-нравственные ценности настолько обесценились, что кто-то может самое сокровенное выставлять напоказ?

После приобретения Азербайджаном независимости, отдельные лица спутали свободу с «беспределом». Так как в мышлении отдельных дельцов, которые могут делать деньги из ничего, вышеупомянутые морально-нравственные ценности не имеют никакого значения.

Итак, вернемся к мазохисту (иначе его и не именовать), который на коленях просил прощения у своей супруги на глазах аудитории. Кстати, зрители также не были против такого зрелища: кто-то плакал, кто-то довольно улыбался.

НРАВСТВЕННО-МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ПОД УГРОЗОЙ?

Ни для кого не секрет, что некоторые отечественные масс-медиа, в частности телеканалы успешно, используют метод «скважины». Ведь многим интересно заглянуть в замочную скважину соседу и тем самым оправдать свои прегрешения.

Отечественные каналы, которые выставляют напоказ семейные проблемы, являются не «замочной скважиной», и даже не «глазком». Это подзорная труба, посредством которой некоторые тележурналисты повышают рейтинг своих «опущенных» проектов.

И что интересно, что примитивщина, которая сегодня на пике, на ура воспринимается определенной частью нашей социальной прослойки.

В ЧЕМ СЕКРЕТ?

Ни для кого не секрет, что даже самые близкие люди в определенных вопросах могут иметь различные мнения. И это вполне естественно. Но неестественно «по секрету» распространять все по всему свету. Создается впечатление, что по нашим моральным ценностям, менталитету ведется серьезный артобстрел.

К сожалению, сегодня уже не удивишь тем, что чья-та жена наставила мужу «рога». Если в былые времена это было позором, после чего жена лежала бы в могиле, а муж – в тюрьме, то сегодня все иначе. Это шоу и слава.

Одним словом, Европа за нами. И благодаря этим европейским ценностям, мы готовы предстать перед всеми в голом виде. Фигурально говоря.

ИСКАЛИ СОРИНКУ, А БРЕВНА И НЕ ЗАМЕТИЛИ

Мы долгое время гордились своей непогрешимостью, и не на пустом месте. Весь наш менталитет стал сегодня «гадким утенком». Было время, когда мы каленым железом клеймили западный образ жизни. Рвали на себе волосы, когда на российском телевидении кто-то от кого-то забеременел, и кого-то потом не нашли. Смеялись над этим, и даже не думали, что эта напасть постигнет и нас.

ЭПИЛОГ

Вся наша беда в том, что азербайджанские либералы поняли европейские ценности не в том контексте. Показывать свое ничтожество перед всеми, выносить сор из избы на всеобщее обозрение – не Европа, и не либеральные ценности. При виде этого видео даже Жорж Дюруа («Милый друг») покраснел бы от такого эпатажа с мазохистским уклоном. А что вы хотели: чем мы хуже европейцев…