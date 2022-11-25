Азербайджан, Казахстан, Турция и Грузия подписали Дорожную карту по развитию Среднего коридора на 2022-2027 годы.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба МИД Казахстана.

«По итогам мероприятия все стороны подписали Дорожную карту по синхронному устранению «узких» мест и развитию «Среднего коридора» на 2022-2027 гг., предусматривающую согласованные принципы работы, а также конкретные проекты с точными параметрами, сроками реализации и ответственными исполнителями. Реализация договоренностей позволит к 2025 году увеличить пропускную способность по коридору до 10 млн. тонн в год», — говорится в сообщении в МИД Казахстана.