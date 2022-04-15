Правительство Азербайджана сегодня направило очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев, въехавших на территорию Молдовы в результате кризиса в Украине.

Самолет вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев сегодня утром, чтобы доставить в аэропорт Кишинева 29 тонн гуманитарной помощи на сумму более 1,7 млн манатов, состоящую из медикаментов и принадлежностей для оказания срочной и неотложной медицинской помощи.

Следует отметить, что по поручению руководства страны 27 февраля и 12 марта текущего года Азербайджан отправил Украине медикаменты, медицинские препараты, а также продуктов питания на общую сумму в 21,5 млн манатов (более 11,5 миллиона евро).

Всего было отправлено около 520 тонн гуманитарной помощи.