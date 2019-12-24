Азербайджан может экспортировать мед в Европу

ЕС требует от ряда стран, включая Азербайджан, соблюдения определенных стандартов при экспорте продуктов животного происхождения. Это усложняет экспорт подобной продукции в Европу.

Об этом сообщил Report председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов.

По его словам, Азербайджанское агентство продовольственной безопасности (AQTA) работает над этим вопросом: «AQTA планирует обратиться в ЕС, мы же, в свою очередь, обратились в AQTA, чтобы в перечень продукции внесли и мед».

Хасратов подчеркнул, что запрет ЕС на ввоз продуктов животного происхождения несправедлив: «Если ограничения будут сняты, мы сможем продвигать нашу продукцию в европейских странах».

Напомним, в этом году производство меда превысило 6 000 тонн. В предыдущие годы каждая пчелиная семья производила 8-10 кг меда, но в этом году средняя производительность достигает 15 кг. Азербайджан уже начал экспортировать мед за границу. В этом году 8 тонн отправлено в Японию, 3 тонны в Объединенные Арабские Эмираты и 4 тонны в Дубай. В настоящее время ведутся переговоры с Иорданией.