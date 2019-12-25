Азербайджан ищет потенциальные рынки для экспорта куриной продукции

Азербайджан ищет потенциальные рынки для экспорта куриной продукции.

Об этом сказал в среду советник председателя Агентства пищевой безопасности Эльхан Микаилов.

По его словам, с учетом пожеланий предпринимателей были предприняты обращения по поводу экспорта азербайджанской куриной продукции на рынки Кореи и Китая.

“Мы обратились в связи с этим в соответствующую уполномоченную организацию Китая. В то же время на повестке дня переговоры по экспорту ягод на корейский и китайский рынки”, — сказал Микаилов.

Напомним, что сегодня в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций в рамках «Проекта поддержки экспортеров» проходит встреча с предпринимателями.(trend)