Делегация во главе с председателем Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамином Мамедовым посетит Ватикан.

В рамках визита в Ватикан планируется подписать Меморандум о взаимопонимании в области межрелигиозного диалога между Госкомитетом и Дикастерией по межрелигиозному диалогу Святого Престола.

Меморандум предусматривает развитие сотрудничества в целях продвижения межрелигиозного диалога, сохранения культурного и религиозного наследия, развития взаимодействия между религиозными учебными заведениями двух государств.

В рамках визита, который продлится до 30 июля, запланированы встречи с рядом представителей Святого Престола.