Азербайджан и Катар обсудили возможности двустороннего сотрудничества в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и энергоэффективности.

Как сообщает Trend со ссылкой на минэнерго Азербайджана, этот вопрос обсуждался на встрече главы ведомства Парвиза Шахбазова и чрезвычайного и полномочного посла Катара в Баку Фейсала бин Абдуллаха аль Хинзаба.

На встрече также обсуждались перспективы развития двусторонних отношений в энергетической сфере и возможности дальнейшего сотрудничества.

Посол поздравил азербайджанскую сторону по случаю завершения проекта «Южный газовый коридор» и начала поставок азербайджанского природного газа в Европу.

Дипломат также отметил вклад этого проекта в обеспечение энергетической безопасности Европы.

На встрече подчеркивалась важная роль природного газа с точки зрения меньшего объема выбросов углерода в атмосферу.

Шахбазов, в свою очередь, сообщил, что в Азербайджане предпринимаются шаги по привлечению частных инвестиций, в том числе и иностранных, в развитие энергетического сектора.

Министр отметил важность поощрения катарских компаний к участию в будущих аукционах в сфере ВИЭ в Азербайджане.

Также стороны обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.