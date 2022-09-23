Владимир Путин хочет утопить Украину в крови, но также и в крови своих солдат. Так президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild прокомментировал решение президента РФ об объявлении частичной мобилизации в России.

По словам Зеленского, решение о частичной мобилизации показывает, что у РФ есть проблемы с военными кадрами.

Что касается косвенной угрозы Путина применить ядерное оружие, Зеленский сказал: «Я не верю, что он применит это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие».

Но полностью эту возможность Зеленский все же не отвергает. При этом призывает не подаваться на шантаж РФ и не идти на компромиссы с Путиным.

Что, интересно, означает эта мобилизация? О чем она сигнализирует? Она скорее предвещает большие угрозы для Украины, или, напротив, говорит об отчаянном положении Путина?

Кроме того, мы помним, что с самого начала войны руководство РФ стремится посылать на передовую как можно больше представителей национальных меньшинств. Цель не до конца понятная, но явно неприятная. Почему-то там оказалось много бурятов, чеченцев, представителей других народов Кавказа, татар, калмыков и т. д.

Но не будем забывать, что в РФ получило гражданство очень много и азербайджанцев. Таковых там едва ли меньше миллиона. А значит, потенциально Путин может заставить пойти на несправедливую агрессивную войну десятки тысяч, если не более ста тысяч, молодых азербайджанцев.

Получается, наши соотечественники будут вынуждены участвовать в оккупации земель Украины, и многие из них рискуют стать пушечным мясом из-за грязных целей Кремля? То есть, по сути получится истребление части азербайджанской нации.

Своими мыслями по этим вопросам поделились с # известные эксперты.

Николай Назаров, доктор политических наук, директор Центра исследований региональной безопасности (Сумы):

— Я солидарен с позицией президента Украины, что решение о проведении мобилизации в РФ вскрывает проблемы с военными кадрами, которые накопились за полгода ведения войны. Эти проблемы не озвучивались для общества, власть повторяла мантру «все идет по плану», чтобы создать иллюзию, что РФ побеждает в войне и решает все поставленные задачи. Еще 3 месяца назад президент РФ в обращении к гражданам страны заверял, что воевать в Украине будут исключительно профессиональные военные и никого более привлекать не будут. Сегодня видим, что в РФ вынуждены идти на частичную мобилизацию, чтобы в перспективе несколько месяцев компенсировать потери своей армии и быть способными удерживать оккупированные территории.

Перед Министерством обороны РФ поставлена задача мобилизовать 300 тысяч резервистов, которые отслужили и имеют военно-учетную специальность. В данном случае возникают обоснованные сомнения в способности российской власти решить такую задачу: основная проблема – низкая мотивация резервистов принимать участие в реальных боевых действиях. Все, кто имеет боевой опыт в РФ и готов воевать – за полгода уже побывали в Украине и найти мотивированных людей ехать на войну сейчас очень проблематично. Вероятно, мы увидим саботаж, массовые попытки выезда за пределы РФ, попытки «откосить» от призыва по состоянию здоровья. Помимо проблемы с мотивацией важно говорить о материальном обеспечении: есть сомнения в способности РФ подготовить, снарядить, укомплектовать всем необходимым эти пополнения. РФ может ожидать в скором времени закрытие границ для мужчин призывного возраста, а частичная мобилизация плавно перерастет во всеобщую.

Таким образом, можно быть уверенным, что военно-политическое руководство Украины прорабатывает те дополнительные угрозы, которые для нашей страны может нести мобилизация в РФ. В то же время, до конца года не ожидается принципиальных изменений в этом вопросе, так как пополнения на поле боя появятся ближе к концу 2022 — началу 2023 года. Украинские вооруженные силы готовы и к такому сценарию.

Политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— Частичная мобилизация – это то решение, которое ожидалось. Потому что полная мобилизация означала бы де-факто и де-юре введение военного положения. В этом случае рост влияния военного крыла на власть растет, и Путин с его КГБ-шной командой не может себе позволить себе этого.

Нацменьшинства привлекаются к военным действиям по разным причинам. Скажем, бурятов очень много потому, что в Бурятии тяжелая социально-экономическая ситуация, высокий уровень алкоголизма, наркомании, преступности, и, видимо, поэтому власти решили вербовать контрактников в этом регионе.

В Чечне другая причина. Ее президент все время хочет угодить хозяину Кремля и готов пожертвовать даже половиной населения Чечни, лишь бы ему не закрыли вентиль из Москвы, продолжали платить деньги.

Что касается азербайджанцев, среди них очень много граждан России, и я не исключаю того, что они тоже будут вовлечены в эти боевые действия. Азербайджанцы поневоле станут преступниками, оккупантами, и естественно, потенциальными жертвами. Возникнут и другие проблемы. Часть из них попадет в плен, и это очень негативно повлияет на атмосферу в самом Азербайджане в отношении Украины. Понятно, что пленных по головке не гладят, будут какие-то избиения, возможно, пытки. И это тоже повлияет на отношения Азербайджана с Украиной, то есть, на отношение азербайджанцев к Украине. Мы знаем, что в этом направлении уже старается российская «пятая колонна» внутри Азербайджана.

Кстати, РФ вовлекает в эту войну не только наших соотечественников, там есть и узбеки, казахи. Представители этих наций уже попадали в плен в Украине.

То есть, тут проявляется имперская политика – использовать нацменьшинства как меч, уменьшить так их число. А также ослабить общественную поддержку Украины в соседних странах, где проживает основная часть представителей этих наций. Это коварная многовекторная политика.

Мы не можем ничего тут поделать, если речь идет о гражданах России. Кроме того, что азербайджанская диаспора России должна выступить с призывом к соотечественникам просто саботировать призыв, не идти служить в оккупационную армию. Естественно, за это их будут наказывать. Но это до поры до времени. До тех пор, пока это не станет массовым явлением.

Но проблема в том, что диаспоральные организации находятся под пристальным вниманием и полным контролем российских властей.

Значит, здесь Азербайджан должен применить свои пропагандистские ресурсы, попытаться через них убедить наших соотечественников в РФ, чтобы они не шли на эту войну. Иначе мы потеряем много людей.