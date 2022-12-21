Израильские самолеты нанесли удар по военным объектам, которые расположены на территории провинции Дамаск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Олега Егорова.

«20 декабря в период с 00:35 до 00:40 четырьмя самолетами тактической авиации F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства в районе Голанских высот был нанесен удар управляемыми ракетами по военным объектам на территории провинции Дамаск», — уточнил на брифинге российский представитель.

Двое сирийских военных получили ранения. Израиль заявил, что удар наносился по «проиранским вооруженным формированиям».

(Газета.Ру)