Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила авиасообщение с Россией в связи с проблемами со страховым покрытием.

«Qazaq Air получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве. Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России», – говорится на сайте перевозчика.

В компании предложили пассажирам вернуть полную стоимость ранее купленных билетов. Также сообщается, что в связи с приостановкой авиасообщения был отменен субботний рейс в Новосибирск.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе о приостановке рейсов в несколько городов России объявила казахстанская авиакомпания Air Astana. Пресс-служба перевозчика сообщила, что это связано с «производственными причинами» (kp.ru)