Авиакомпания China Eastern после авиакатастрофы на юге Китая приостановила полеты всех имеющихся у нее самолетов Boeing 737-800, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая.

Ранее управление гражданской авиации Китая сообщило, что пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 132 человека (123 пассажира и 9 челове экипажа), потерпел крушение в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. В генконсульстве РФ РИА Новости заявили, что информации о российских гражданах на борту лайнера пока нет.

После крушения самолета, следовавшего по рейсу MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, авиакомпания приняла решение временно не выполнять рейсы самолетами Boeing 737-800, лайнеры, находящиеся в воздухе, после завершения своих рейсов также временно будут оставаться на земле.

Возраст выполнявшего рейс самолета Boeing 737-800（NG） почти 7 лет, свой первый полет он совершил 6 июня 2015 года. Регистрационный номер воздушного судна B-1791. Вместимость салона – 148 мест в эконом-классе и 12 – в бизнес.