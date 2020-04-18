Associated Press: от COVID-19 в Африке могут умереть до 3,3 млн человек

Экономическая комиссия для Африки (ЭКА) предостерегла от сильного роста количества смертей в африканских странах, если не принять надлежащих мер, передаёт Associated Press.

Отмечается, что при лучшем сценарии, предусматривающем интенсивное социальное дистанцирование, количество инфицированных на континенте составит 122 млн человек, а при наихудшем варианте развития событий их число может достигнуть 1,2 млрд человек. При этом лучший вариант предполагает более 300 тысяч умерших, а худший – до 3,3 млн.

Поясняется, что при лучшем варианте для борьбы с коронавирусом странам понадобится 44 млрд долларов, а при худшем – 446 млрд долларов.

В докладе ЭКА подчёркивается, что 56% городского населения в Африке проживает в трущобах и неблагоустроенных домах, что создаёт условия для неконтролируемого распространения коронавируса. Кроме того, особенно восприимчивым к коронавирусу континент делают густонаселённые города и проблемы здравоохранения.

Руководство комиссии призывает международное сообщество помочь Африке в борьбе с пандемией (aif.ru)