Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев покинул страну, вылетев на самолете из Бишкека в Москву. Об этом сообщил ТАСС источник в окружении Акаева.

«Акаев вылетел из Бишкека в Москву сегодня, 8 августа», — сказал источник. По его словам, пока неизвестно, «намерен ли Аскар Акаевич в ближайшем будущем вернуться в Бишкек, это станет понятно после его приезда в Москву».

Бывший глава государства находился в Бишкеке со 2 августа. По словам самого Акаева, он приехал на неделю, чтобы помочь следствию по делу о возможной коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор.